Potsdam. Gegen einen Betrieb, der Tausende Wachteln in zu engen Käfigen gehalten haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam. Ein Sprecher teilte am Dienstag mit, gegen die Betreiber liege eine Strafanzeige des Deutschen Tierschutzbüros wegen Tierquälerei vor. Der Wachtelhof in Buckow (Dahme) war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Auf dem Firmengelände sind den Tierschützern zufolge 10 000 Wachteln unter qualvollen Bedingungen in engen Käfiganlagen untergebracht und litten unter Verhaltensstörungen und Verletzungen. Das Büro hatte die Zustände im April öffentlich gemacht und Strafanzeige gestellt. Der Abnehmer, ein Hamburger Edeka-Markt, hat die Wachteleier inzwischen aus dem Sortiment genommen. dpa/nd