Potsdam. Zu Brandenburgs größtem inklusivem Sportfest werden an diesem Mittwoch gut 700 Athleten mit und ohne Behinderungen in Potsdam erwartet. Schirmherr der 11. »Oberlympics« des diakonischen Oberlin-Berufsbildungswerks sei Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), teilte das Oberlinhaus in Potsdam mit. Zum Entfachen des »Oberlympischen Feuers« haben sich die Olympiasiegerinnen Lisa Buckwitz (Zweierbob 2018 in Korea) und Leni Wildgrube (Stabhochsprung bei den Jugend-Sommerspielen 2018 in Argentinien) angesagt. Auf dem Programm stehen Wettkampfdisziplinen wie Rollstuhl-Hockey, Rollstuhl-Basketball, Fußball und Frisbee, die Kräfte werden aber auch beim Autoziehen, Wattepusten und »Hau den Lukas« gemessen. Die Mannschaftsspiele werden von Sportstudenten der Universität Potsdam, Schülern und Mitarbeitern der Fachschule Sozialwesen im Berufsbildungswerk betreut. Ziel der »Oberlympics« sei, dass sich die Jugendlichen in fairem Miteinander begegnen und dabei mögliche Berührungsängste abbauen. epd/nd