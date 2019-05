Frankfurt (Oder). Bei einer Kontrolle an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West der A12 ist am Montagabend ein gestohlener Pkw sichergestellt worden. Der 34-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Beider Gemeinschaftsaktion mit polnischen Grenzschützern hatte sich herausgestellt, dass das Auto wenige Tage zuvor in Berlin gestohlen worden war. Die Originalkennzeichen lagen im Wagen, montiert waren gefälschte polnische Kennzeichen. Der Fahrer war nicht im Besitz von Fahrzeugpapieren und nutzte einen Nachschlüssel. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. dpa/nd