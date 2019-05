Jakarta. In Indonesien kann Präsident Joko Widodo fünf weitere Jahre im Amt bleiben. Der 57-Jährige wurde am Dienstag in Jakarta nach Auszählung von mehr als 154 Millionen Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl vom 17. April erklärt. Dem amtlichen Endergebnis zufolge schlug er seinen Herausforderer, den Ex-General Prabowo Subianto (67), mit 55,5 zu 44,5 Prozent. Der General hatte schon 2014 verloren. Aus seinem Lager kamen heftige Vorwürfe, bei der Wahl habe es »massiven und systematischen Betrug« gegeben. dpa/nd