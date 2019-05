Berlin. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will stärker gegen Geldwäsche und Steuertricks vorgehen. Dazu soll das Transparenzregister öffentlich zugänglich gemacht werden, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem Register sollen Hintermänner verschachtelter Unternehmenskonstruktionen oder Briefkastenfirmen sichtbar werden, auch wenn sie im Ausland sitzen. Bisher kann nur ein kleiner Kreis Einsicht nehmen - eine Beschränkung, die Scholz’ Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) auf Druck von Wirtschaftsverbänden durchgesetzt hatte. Mit der Öffnung geht Scholz auf Forderungen unter anderem von Transparency International ein. Das Register ist angesiedelt beim Bundesverwaltungsamt. Hier müssen alle Beteiligten von Unternehmen, Genossenschaften und Stiftungen verzeichnet sein, die über 25 Prozent der Kapital- oder Stimmanteile halten. dpa/nd

