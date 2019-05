Verzögerte Regierungsbildung von Netanjahu / In Gaza bleiben die Proteste zum Nakba-Tag überraschend friedlich

Gaza. Rund zwei Wochen nach dem schlimmsten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014 hat Israel die Fischereizone vor dem Gazastreifen erneut ausgeweitet. Fischer dürften nun knapp 28 Kilometer weit aufs Meer fahren, teilte eine israelische Behörde am Dienstag mit. »Diese Maßnahme ist Teil der zivilen Politik zur Verhinderung der Verschlechterung der humanitären Bedingungen im Gazastreifen«, sagte der Leiter der Behörde, Generalmajor Kamil Abu Rukun. Das israelische Fernsehen berichtete am Montagabend, Israel und die Hamas hätten sich auf eine Waffenruhe von sechs Monaten geeinigt. Beide Seiten wiesen den Bericht allerdings zurück. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Feste in Sachsen können nicht wie geplant stattfinden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!