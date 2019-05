Die Berliner Gewerkschaft der Polizei hat gefordert, verstärkt über die Reform der Behörde zu diskutieren. Die Vorschläge des SPD-Innenexperten Tom Schreiber sollten von den Verantwortlichen genau angeschaut werden, teilte der Sprecher der Gewerkschaft am Dienstag auf Facebook mit. Er bringe eine Vielzahl aktueller Probleme auf den Punkt und stimme mit den Vorstellungen der Gewerkschaft zur Zukunft der Hauptstadt-Polizei überein. Schreiber ist laut »Berliner Zeitung« gegen die Schaffung von Brennpunkt-Direktionen. Diese sollten nach den Vorstellungen von Polizeipräsidentin Barbara Slowik an Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt werden. Schreiber befürchtet, dass die Polizei den Blick für die ganze Stadt verlieren könnte. dpa/nd

