Berlin. Die gemeinsam von der Techniker Krankenkasse (TK) und IBM entwickelte elektronische Gesundheitsakte »TK-Safe« ist jetzt in den Live-Betrieb gegangen. Nach einem erfolgreichen Betatest mit 160 000 Nutzern können nun alle 10,4 Millionen TK-Versicherte den persönlichen Datentresor auf dem Smartphone nutzen. Damit hat die größte Krankenkasse bereits vor dem Starttermin der elektronischen Patientenakte (ePA) Anfang 2021 ihr Angebot am Markt. In kürzester Zeit hatte eine sechsstellige Zahl von Versicherten die Akte testen wollen. »TK-Safe« bietet einen Speicher für Gesundheitsinformationen, auf den ausschließlich der Versicherte selbst Zugriff hat. nd