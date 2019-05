Für diesen Donnerstag hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten im Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg sowie in den Sana-Kliniken im brandenburgischen Sommerfeld zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Anlass sind die bundesweiten, bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für die rund 10 000 Beschäftigten der Sana Kliniken AG. ver.di fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent, mindestens jedoch 200 Euro mehr pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Anhebung der Ausbildungsentgelte auf das Niveau des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Bislang liegen die Löhne der Beschäftigten in der Pflege laut ver.di durchschnittlich 300 Euro unter denen des TVöD, der in kommunalen Kliniken gilt. In den Sana-Rehakliniken lägen sie sogar noch niedriger. Auch die Arbeitszeiten kritisiert ver.di: So würde in den Sana-Kliniken in den neuen Bundesländern mit 39,5 Stunden eine Stunde pro Woche länger gearbeitet als in den alten Bundesländern. mfr