Sie warfen eine Handgranate in eine Bar, um sich für die tödlichen Schüsse auf ihren Verwandten, den Intensivtäter Nidal R., zu rächen: Sieben Monate nach dem Anschlag in Berlin-Kreuzberg sind zwei junge Männer zu Jugendstrafen verurteilt worden. Vier Jahre Haft verhängte das Landgericht am Mittwoch gegen einen 20-Jährigen. Zwei Jahre und sechs Monate Haft erhielt sein 21-jähriger Komplize. Nachdem der 21-Jährige ein Loch in die Fensterscheibe des Lokals geschlagen hatte, habe der 20-Jährige eine entsicherte Handgranate in die Bar geworfen, begründeten die Richter ihre Entscheidung. dpa/nd