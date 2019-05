Potsdam. Das niederländische Königspaar hat bei seiner Brandenburg-Visite am Mittwoch eine Tour durch Potsdam gemacht. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßte Willem-Alexander und Máxima am Mittwoch mit seiner Frau Susanne in der Staatskanzlei. Nahezu 100 Schaulustige jubelten dem Königspaar vor dem Gebäude zu. Der Wissenschaftspark Albert Einstein, zu dem das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und das Geoforschungszentrum (GFZ) gehören, war die nächste Station. Im Beisein des Königspaars vereinbarten das PIK und die Freie Universität Amsterdam eine engere Zusammenarbeit, das GFZ und die Technische Universität Delft unterschrieben eine Kooperationsvereinbarung. König Willem-Alexander sagte, ein wichtiges Thema für Deutschland und die Niederlande sei der Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft und die Anpassung an den Klimawandel. Mit Gattin Máxima besichtigte er noch das Filmstudio Babelsberg und Schloss Sanssouci. dpa/nd