Oranienburg. Die Steuerverwaltung hat es regelmäßig mit neuer Computertechnik zu tun. Das Finanzamt Oranienburg hat in der laufend notwendigen Fortbildung nun einen neuen Weg beschritten. Es gibt vor Ort eine sogenannte Schulungsinsel mit acht Arbeitsplätzen, die eine Fortbildung der Mitarbeiter im unmittelbaren Arbeitsumfeld ermöglichen. Finanzminister Christian Görke (LINKE) schaute sich das am Mittwoch an und äußerte sich anerkennen über dieses »Mitgehen mit dem technologischen Fortschritt«. Finanzamtsvorsteher Michael Fehlauer erklärte bei der Gelegenheit, dass auch Schülerpraktikanten an die Schulungsinsel heran dürfen. Auch da habe sich die Schulungsinsel inzwischen bewährt. nd