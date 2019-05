In Halle an der Saale stimmen die Bürger über einen neuen Stadtrat ab. Foto: imago images/Steffen Schellhorn

In der Lokalpolitik in Halle schlagen die Wogen derzeit hoch. Für Aufregung sorgt ein Vorgang, den LINKE-Fraktionschef Bodo Meerheim einen »Datenschutzskandal« nennt und der das Onlineportal »Halle Spektrum« zu der Frage verleitete: »Hackt es im OB-Büro?« Die »Städtische Zeitung« hatte zuvor über Vorwürfe berichtet, eine der Stadt gehörende IT-Firma habe dem Büro des Rathauschefs Bernd Wiegand (parteilos) Zugang zum Datennetz der ebenfalls stadteigenen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft EVG verschafft. Der EVG-Chef hat deshalb die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Der Vorfall könnte durchaus auch Folgen für die Wahl des Stadtrats am Sonntag haben. Dort tritt erstmals ein Verein namens »Hauptsache Halle« mit eigenen Kandidaten an. Eine von diesen ist Manuela Hinninger. Sie war einst Betriebsrätin in dem Callcenter S-Direkt, das 2012 durch einen 117-tägigen Streik für Schlagzeilen sorgte, und fand dadurch zur LINKEN, für die ...