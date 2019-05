Beirut. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat, anders als es die USA behaupten, keinerlei Hinweise auf einen Chemiewaffen-Angriff der Truppen von Präsident Baschar al-Assad in Syrien. Dies sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdul Rahman, am Mittwoch gegenüber AFP.

Das US-Außenministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, es gebe »Hinweise« auf eine »mutmaßliche Chlorgas-Attacke im Nordwesten Syriens« am Sonntagmorgen. Falls das Assad-Regime Chemiewaffen benutzt habe, würden die USA und ihre Verbündeten schnell und in angemessener Weise antworten, erklärte eine Sprecherin. Die Dschihadistenmiliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) hatte den syrischen Regierungstruppen am Sonntag vorgeworfen, gegen HTS-Kämpfer im Norden der Provinz Latakia Chlorgas eingesetzt zu haben. Ein syrischer Militärvertreter wies die Vorwürfe in der Zeitung »Al-Watan« als erfunden zurück. AFP/nd