Was soll das sein

Berlin. Deutschland und die Niederlande bauen ihre militärische Kooperation weiter aus. Die Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Ank Bijleveld-Schouten unterzeichneten am Dienstag in Berlin eine Vereinbarung, mit der die Zusammenarbeit auf die Spezialkräfte und Nachrichtendienste sowie auf die Verteidigung gegen Cyber-Angriffe über das Internet ausgeweitet werden soll. »Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der Niederländischen Truppen ist in Europa beispiellos«, sagte von der Leyen. Die Vereinbarung solle ein wichtiges Zeichen für das Zusammenwachsen Europas setzen. dpa/nd