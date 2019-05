Foto: nd/ Ulli Winkler

»Artikel 23 - Kein Anschluss unter dieser Nummer! - unter diesem Motto demonstrierten Anfang 1990 nicht nur Anhänger der SED-Nachfolgerin PDS, sondern auch Bürgerrechtler gegen einen bloßen Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Sie selbst waren Gründungsmitglied der Oppositionsgruppe «Demokratischer Aufbruch», hatten sich zu der Zeit aber schon aus ihr zurückgezogen. Wie haben Sie damals die Vereinigungsdebatte erlebt?

Der «Demokratische Aufbruch» hat sich in seiner Anfangsphase noch gegen die Unterstellung verwahrt, er wolle «die DDR in kapitalistische Verhältnisse zurück reformieren». Aber im Laufe des Herbstes 1989 hat er sich nach erheblichem Mitgliederzuwachs aus Sachsen und Thüringen immer mehr der dominanten CDU-Linie angeschlossen. Die Positionen purzelten durcheinander, die Bündnisse sortierten sich neu. In der «Allianz für Deutschland» vertrat der DA nun oft gegensätzliche Positionen wie Bündnis 90, als...