Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Too little, too late - Theresa Mays neueste Vorschläge für den Brexit werden rundweg abgelehnt. Zu wenig, und das auch noch zu spät. Dabei hat die Premierministerin versucht, auf ihre Kritiker einzugehen. Wie von ihr verlangt, hat sie zugehört, den Remainern im Parlament eine Zollunion sowie ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht gestellt, wenngleich erst nach einer Zustimmung zu ihrem »Neuen Brexit-Deal«. ...