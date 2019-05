Von mim

Verringert man das Siebenfache einer Zahl um 20 und multipliziert diese Differenz mit 3, erhält man weniger als -165. Welche Zahlen kommen dafür infrage?

Eine Pyramide hat 17 Flächen. Wie viele Kanten hat sie?

Eine Tippgemeinschaft aus vier Personen gewinnt 75 450 Euro. Beteiligt sind: Anton mit 2 Euro, Bea mit 3, Cecilia mit 4 und Danny mit 6 Euro. Wie viel vom Gewinn erhält jeder anteilig?

Andi kauft ein und gibt die Hälfte seines Geldes aus. Er hat danach noch so viele Cent in seiner Börse, wie er vorher Euro hatte, und halb so viele Euro wie vorher Cent. Welche Geldsumme hat er ausgegeben? mim