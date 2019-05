Luxemburg. Die Europäische Zentralbank muss nicht für Verluste wegen des Zwangsumtauschs griechischer Staatsanleihen haften. Das entschied das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union am Donnerstag. Der Zwangsumtausch sei nicht unverhältnismäßig gewesen. Ohnehin müssten Anleger auch bei staatlichen Papieren mit Verlusten rechnen. AFP/nd

