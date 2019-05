Die Krise bei der Flugbegleitergewerkschaft UFO spitzt sich zu. Nach dem Rücktritt von drei Vorstandsmitgliedern hatte der Restvorstand am Montag eine für Mittwoch geplante außerordentliche Mitgliederversammlung abgesagt, auf der Nachwahlen für den Vorstand geplant waren. Nunmehr sollen die rund 15 000 Mitglieder der Organisation in einer am kommenden Montag beginnenden Onlineabstimmung über das weitere Vorgehen entscheiden. Dafür ist ein Zeitraum von zwei Wochen vorgesehen. Zur Abstimmung stehen drei Varianten: erstens eine Satzungsänderung zur Wahlordnung, um eine Nachbenennung von Vorständen zu ermöglichen, zweitens reguläre Neuwahlen des gesamten Vorstandes im Oktober oder drittens der sofortige Rücktritt des gesamten Vorstandes und die Einsetzung eines Notvorstands durch das zuständige Registergericht.

Hintergrund sind Untreuevorwürfe gegen mehrere Vorstandsmitglieder. Im Zuge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wurden in der ver...