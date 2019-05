Die britische Kinderbuch-Autorin Judith Kerr ist tot. Sie starb am Mittwoch in London im Alter von 95 Jahren. Geboren 1923 in Berlin, war sie mit ihrer jüdischen Familie 1933 über die Schweiz und Frankreich nach England geflohen. Ihr Vater war Alfred Kerr, der berühmteste Theaterkritiker der Weimarer Repu᠆blik, und ihre Mutter Julia war Komponistin. Sie konnten sich im Exil nur mühsam über Wasser halten. Ihr älterer Bruder Michael Kerr wurde Jurist und der erste Kronanwalt seit 800 Jahren, der kein gebürtiger Brite war. Judith Kerr wurde Zeichnerin, doch es war sehr schwer, davon zu leben. Ihr Vater sagte ihr...

