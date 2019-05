Auch am Tag des Gedenkens für Luxemburg und Liebknecht können die Kontrahenten in der Linkspartei nicht aus ihrer Haut

Auf dem Leipziger Parteitag wurden die Widersprüche in der LINKEN offen ausgetragen

In Österreich werden mögliche Mitverantwortliche bekannt / Spuren führen nach Deutschland

Die britische Premierministerin ist gescheitert / Rücktrittsgerüchte in London verdichten sich

Premierminister Modi erklärt seine Partei zur Siegerin der Parlamentswahlen in Indien

