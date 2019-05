Aachen. Der wegen antisemitischer Äußerungen in die Kritik geratene Ukrainer Ruslan Kotsaba verzichtet auf den Aachener Friedenspreis. Das teilte der Vorstand des Vereins Aachener Friedenspreis mit. Vor zwei Wochen hatte sich der Vorstand dafür ausgesprochen, dem Journalisten den Preis nicht zu verleihen. Kurz nachdem angekündigt wurde, dass Kotsaba in diesem Jahr ausgezeichnet werden solle, war ein Video mit antisemitischen Äußerungen Kotsabas aufgetaucht. Der Journalist hatte sich von den Aussagen distanziert und sich entschuldigt. Der mit 4000 Euro dotierte Preis würdigt Verdienste um die Verständigung von Menschen und Völkern »von unten her«. Es gibt einen internationalen und einen nationalen Preis. Der nationale geht an Atomwaffengegner in der Eifel. dpa/nd