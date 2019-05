Syrien-Friedensgespräche in Kasachstan vor dem Hintergrund neuer Kämpfe

Beirut. Bei Luftangriffen auf die Region um die syrische Provinzhaupstadt Idlib, letzte Bastion der dschihadistischen Milizen, sollen am Donnerstag mindestens fünf Zivilisten getötet worden sein, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die RegierungstruppenBaschar al-Assad gehen seit April mit Unterstützung der russischen Luftwaffe verstärkt gegen die Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham vor, die den Großteil von Idlib kontrolliert. AFP/nd

In Österreich werden mögliche Mitverantwortliche bekannt / Spuren führen nach Deutschland

Die britische Premierministerin ist gescheitert / Rücktrittsgerüchte in London verdichten sich

Premierminister Modi erklärt seine Partei zur Siegerin der Parlamentswahlen in Indien

