Das »Rockhaus« in Lichtenberg mit 160 Proberäumen für Musiker ist gerettet. Gemeinsam mit dem Privateigentümer und den Nutzern habe man eine tragfähige Lösung gefunden, die nun noch unterzeichnet werden müsse, gab Kultursenator Klaus Lederer (LNKE) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus bekannt. »Das Ergebnis wird sein, dass das Rockhaus bleibt und für die nächsten 20 Jahre gesichert ist.« So blieben Proberäume für bis zu 1000 Musiker erhalten, die allerdings höhere Mieten hinnehmen müssten. »Die Kündigung ist damit vom Tisch.« Zunächst war den Musikern zum 30. Juni 2019 gekündigt worden. Das Land beteilige sich an den Kosten für das Gebäudemanagement mit 2,50 Euro je Quadratmeter. dpa/nd