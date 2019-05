Drei Frauen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt worden. An einer Kreuzung in Lichtenberg habe ein rechts abbiegender Lkw eine Radfahrerin überrollt und lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Auch in Alt-Treptow brachte ein Lkw eine Radfahrerin zu Fall. Eine 80-jährige Fußgängerin, die in Adlershof von einem Pkw angefahren wurde, kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik. dpa/nd