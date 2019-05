Palmölplantage auf Sumatra. Im malaysischen Norden der Insel soll erstmals aus Plantagen wieder Urwald werden. Foto: dpa/Fletcher Baylis WWF Indonesia

Eine Million Arten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Der Klimawandel sorgt für verheerende Stürme in den Tropen und schmelzende Gletscher im Himalaja. Schuld sind immer die anderen: die Nutzer von Flugzeugen, die Autofahrer, die Landwirte und natürlich die Ölpalmenplantagenbetreiber. Mit knapp 5,9 Millionen Hektar, davon 3,1 Millionen in den malaysischen Bundesstaaten Sarawak und Sabah auf der Insel Borneo, ist Malaysia der größte Palmölproduzent der Welt. Ein Großteil der bis zu 130 Millionen Jahre alten Wälder Borneos - heute aufgeteilt zwischen Malaysia, Indonesien und Brunei - wurde in den vergangenen 30 Jahren zerstört.

Eines der wenigen verbliebenen großen Waldgebiete Südostasiens befindet sich in Sabah, im Norden Borneos. Es ist schon jetzt - trotz aller Umweltprobleme - eine Art Arche Noah. 26 Prozent der Wälder sind bereits geschützt. Das sind rund zwei Millionen Hektar, von denen aber weite Teile degradiert und fragm...