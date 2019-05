Inés Ripari schreibt und verlegt Gedichte. Aufgewachsen ist sie in der argentinischen Landeshauptstadt Buenos Aires, wo sie nach dem Schulabschluss Kommunikationswissenschaften studierte. »Das, was alle studieren, die sich nicht festlegen wollen«, sagt sie heute dazu. Nach einem Auslandssemester an der Sciences Po in Paris jobbte sie 2016 ein paar Monate in einer Bar in Barcelona. Dort stellte sie fest, dass Europa ihr zwar ökonomische Sicherheit gab, aber keine literarische Inspiration. Die findet sie im Alltag des wirtschaftlichen Auf und Ab in Argentinien.

Foto: Julia Wasenmüller