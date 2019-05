First Contact: Nicht jede Sexmaschine ist gleich auf den ersten Blick auch als solche zu erkennen. Foto: Photocase/complize

Sex mit Robotern scheint heutzutage nicht nur zum Greifen nah, wir haben davon auch schon in unzähligen Büchern gelesen und ihn in Filmen gesehen. In ihrem Buch »Sex machina« diskutiert die Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid dann auch zahlreiche Beispiele aus Film, Literatur und bildender Kunst, die sich mit (sexuellen) Beziehungen zwischen Mensch und Maschine beschäftigen - anhand des aktuellen Stands der Forschung.

Längst haben wir uns dank Vibratoren, Sexpuppen und anderer Toys an die Überschreitung unserer sogenannten natürlichen Sexualität gewöhnt. Anscheinend gibt es ein Verlangen nach weiteren Entgrenzungen von Sexualität, Körper und Lust. Die Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz, die Sexroboter und Virtual-Reality-Sex steuert, steht noch am Anfang - technisch gesehen. In Kunst und Kultur hingegen begegnen einem weitaus ausgereiftere Modelle, als Objekte der Fantasie.

Sophie Wennerscheid möchte ihr Buch a...