22. Mai 1989: Habe einen Brief von Greenpeace erhalten, wie andere in unserer Straße auch. Mit Daten über die Luftverschmutzung und das Waldsterben im Dresdner Raum. Nichts Spektakuläres, alle wissen um den Nachteil exzessiven Braunkohleabbaus. Kein Geheimnis ist, dass unsere Kraftwerke veraltet sind, in Leipzig, Halle und Karl-Marx-Stadt viele an Asthma und Bronchitis leiden und in Bitterfeld der Boden kontaminiert ist. Die qualmenden Schornsteine der Leuna-Werke werden zwar nicht mehr, wie noch auf Gemälden des sozialistischen Realismus in den 50er/60er Jahren, als Kathedralen des Fortschritts verherrlicht, doch die Bevölkerung scheint mehrheitlich gleichgültig, und die Regierung schweigt. Jeder Smogalarm in Westberlin wird weidlich von unserer antiimperialistischen Propaganda ausgeschlachtet, die Luft in der Hauptstadt der DDR bleibt aber von den Schadstoffen der Autokarawanen drüben unverpestet. Dank des antifaschistischen Schutzwa...

