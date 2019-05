Konservative und Reaktionäre jammern gerne über den Werteverfall. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Der einzige »Werteverfall« den die Europäische Union bislang erreicht hat, fand im Tabakgeschäft statt. Hier wirkte die EU tatsächlich als eine Erziehungsdiktatur. Damit ist nicht das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Zügen gemeint. Auch nicht das Werbeverbot für Tabakwaren in Medien.

Nein, es geht um etwas Elementares: um die Halbierung der Nikotin- und Kondensatwerte. In den 80er Jahr...