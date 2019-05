Foto: Rouelle Umali/XinHua/dpa

Was passiert jetzt mit meinem Handy? Das dürften sich viele Handynutzer gerade fragen, die in der Zeitung gelesen haben, dass Huawei bald keine Android-Software von Google mehr verwenden darf. Nur selten wird Weltpolitik so konkret greifbar. Bei der Entscheidung, ob man sich in Zukunft noch ein Huawei-Handy kaufen sollte, spielen nun sehr große Fragen eine Rolle: Will Donald Trump wirklich chinesische Konzerne dauerhaft von amerikanischer Technologie abschneiden? Wird der Handelskrieg noch weiter eskalieren?

Googles Entscheidung, Huawei die Nutzung der eigenen Software zu verbieten, geht auf eine Exekutivanordnung der amerikanischen Regierung zurück. Diese wurde vergangene Woche erlassen, nur wenige Tage, nachdem die Handelsgespräche zwischen China und den USA erneut geplatzt waren. Die Anordnung verbietet amerikanischen Firmen, Geräte von »ausländischen Gegnern« zu nutzen, die »inakzeptable Risiken« für die nationale Sicherheit d...