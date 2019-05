Foto: nd/Ulli Winkler

»Nachbarn, lasst das wundern sein, tretet näher, kommt herein«, steht auf einem Transparent, das vom Balkon eines Jugendstil-Altbaus im Ortsteil Friedenau in Tempelhof-Schöneberg hängt. Herein kommt man freilich nicht, das Haus ist mit einem bunt geschmückten Bauzaun umgeben, davor sind Tische und Bänke aufgestellt, an denen sich vorwiegend ältere Menschen rege unterhalten. Auch ein paar junge Leute sind gekommen und sitzen auf dem Bürgersteig. Ein ganz normales Nachbarschaftstreffen also? Nicht ganz. Denn an diesem sonnigen Freitagnachmittag sind einige der Nachbarinnen kurzerhand zu Besetzerinnen geworden.

Seit über 13 Jahren steht das Gebäude laut der Gruppe »Flora Nachtigall« bereits leer. Damit es nicht weiter ungenutzt verfällt, haben rund zehn Aktivistinnen das Haus »fürsorglich in Obhut genommen«, wie sie sagen. »Alles Frauen und ein Maskottchen«, sagt Ingrid Schipper von der Nachbarschaftsinitiative Friedenau lachend, um zu verdeutlichen, dass auch ein Mann bei der Aktion dabei war. Als die Polizei kurze Zeit später eintrifft, sind die meisten von ihnen allerdings schon wieder weg. Lediglich drei von ihnen seien von der Polizei dort angetroffen und ihre Personalien aufgenommen worden, erzählt die 71-Jährige.

Flora retten!

Eigentlich wollte die Initiative nur den »Tag der Nachbarn« feiern und sich untereinander vernetzen, als einige von ihnen die Gelegenheit nutzten, um mit einer symbolischen Besetzung auf die Situation aufmerksam zu machen. »Seit drei Jahren versuchen wir hier, etwas zu bewegen. Weil jedoch nichts passiert, ist eine Gruppe jetzt reingegangen, um das Haus zu hüten«, erklärt die 71-Jährige. Die Eigentümerin des Hauses mit 16 Wohnungen sei völlig überfordert, und lasse es weder sanieren noch verkaufe sie es. Die Nachbarschaftsinitiative habe auf vielen Wegen versucht, die verantwortlichen Bezirkspolitiker dazu zu bewegen, etwas dagegen zu unternehmen, passiert sei jedoch nichts.

Für die Aktivistinnen völlig unverständlich: »Es ist ein großer Jammer, weil man weiß, wie viele Menschen Wohnungen suchen«, heißt es in einer Erklärung der Besetzerinnen. Die fordern nicht etwa das Haus für sich, sondern lediglich, dass dem Leerstand und Verfall des Altbaus in bester Wohnlage ein Ende bereitet wird. Die Rechtsmittel dafür seien durch das Zweckentfremdungsverbotsgesetz vorhanden, so die Gruppe. So könne etwa ein Treuhänder eingesetzt werden, der das Haus instand setzt, vermietet und der Eigentümerin dann zurück gibt. Die Bezirksverordnetenversammlung habe im April auch beschlossen, das zu prüfen, konkrete Maßnahmen seien jedoch nicht erfolgt.

Lotte Laloire

Das will die Gruppe mit ihrer Aktion ändern. Ihre Forderungen sind für Besetzerinnen dementsprechend ungewöhnlich. So soll dass Bezirksamt ein Sachverständigen-Gutachten zu den Kosten für die Instandsetzung des Hauses erstellen, die rechtlichen Voraussetzungen für die Einsetzung eines Treuhänders schaffen sowie die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Fortschritte informieren.

Als die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort ist, die Transparente entfernt, werden sie von den rund 50 Menschen, die sich vor dem Haus versammelt haben, ausgebuht. »Die Häuser denen, die sie brauchen«, rufen sie den Einsatzkräften noch zu, bevor sie ihre Tische und Stühle wieder einpacken und gehen.