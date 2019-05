Bagdad. Bei einem Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Bagdad hat die irakische Führung vor Krieg in der Region gewarnt. Die Spannungen zwischen Iran und den USA hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Beide Länder sind Verbündete Iraks. Der irakische Präsident Barham Saleh habe mit Sarif über die Notwendigkeit gesprochen, jeglichen »Krieg oder Eskalation« zu verhindern. Sarif selbst erklärte am Sonntag, der Iran werde »alle Versuche der Kriegsführung« zurückschlagen, seien sie wirtschaftlicher oder militärischer Natur. Zuvor hatten die USA angekündigt, 1500 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. AFP/nd