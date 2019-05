In Berlin schreitet die Verdrängung durch steigende Mieten voran - doch auch die Verbindung betroffener Projekte wird verstärkt. Vertreter von alternativen Häusern, Kneipen und Jugendzentren informierten am Samstag in Berlin-Hellersdorf über ihre Situation vor dem Hintergrund des Widerstands gegen den Ausverkauf der Stadt. Unter dem Motto »Interkiezionale goes Randbezirk« tagte die Veranstaltung im Hellersdorfer Jugendklub La Casa - in unmittelbarer Nähe zu Brandenburg. »Die Menschen an den Rändern der Stadt sind genauso betroffen wie die im Zentrum, deshalb sollte der Kampf gegen Verdrängung auch hier Fuß fassen«, erklärte ein Vertreter des La Casa einleitend.

Versammelt hatten sich Abgesandte der Jugendzentren Potse und Drugstore aus Schöneberg, der linken Kneipen Syndikat und Meuterei aus Neukölln und Kreuzberg sowie der besetzten Häuser in der Liebigstraße 34 und der Rigaer Straße 94 aus Friedrichshain. Außerdem waren Vertreter der ...