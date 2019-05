»Wir bleiben alle Mietrebell*innen!« Unter diesem Motto protestierten linksradikale Aktivisten mit einer Video-Kundgebung an der Ecke Rigaer Straße/Samariter Straße in Friedrichshain am vergangenen Freitag gegen die Verdrängung alteingesessener Mieter aus den Kiezen. Kritisiert wurden bei der Kundgebung auch die Folgen von Großbaustellen in unmittelbarer Nähe, deren Investoren die Protestierenden unterstellen, dass sie ganze Stadtteile verändern wollen.

Spät in der Nacht zum Sonnabend, nach der Kundgebung, kam es in der Rigaer Straße zu Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen...