Stockholm. Im Ringen um eine Lösung der politischen Krise in Venezuela hat Norwegen eine neue Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition angekündigt. Beide Seiten sollen demnach diese Woche in Oslo zusammentreffen, teilte das Außenministerium am späten Samstagabend mit. Die USA setzen bei den von Norwegen vermittelten Kontakten weiter auf eine Entmachtung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. »Freie Wahlen können nicht von einem Tyrannen überwacht werden«, teilte das US-Außenministerium mit. Daher könne in Oslo mit Maduro einzig und allein »über die Bedingungen seines Abgangs« verhandelt werden. dpa/nd