Khartum. Nach erfolglosen Verhandlungen mit dem Militär will eine Oppositionsgruppe im Sudan mit einem Generalstreik eine zivile Regierung einfordern. Der Ausstand soll demnach am Dienstag beginnen und am Donnerstag von landesweiten Protesten begleitet werden, wie das Gewerkschaftsbündnis SPA am Samstag mitteilte. Es gebe zu diesem Zeitpunkt keine andere Alternative mehr, hieß es in der Erklärung offenbar in Anspielung auf die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Militär und Opposition über eine Aufteilung der Macht. Ziel dieser Verhandlungen war ein schneller Wechsel zu einer weitgehend zivilen Übergangsregierung. dpa/nd