Linke Aktivisten haben am Samstag ein Grundstück an der Rummelsburger Bucht in Berlin besetzt und einen Wagenplatz eingerichtet. Die Gruppe nennt sich »DieselA«. Am Sonntag wurde die Besetzung zunächst aufrechterhalten. »Die letzten unkommerziell genutzten und teilweise brachliegenden Flächen an der Rummelsburger Bucht verschwinden bald komplett«, hieß es in einer Erklärung der Wagengruppe, die nach eigenen Angaben ihre Busse auf der Straße abstellen muss und keinen Platz für einen Wagenplatz finden kann. Die Besetzung an der Rummelsburger Bucht wollen die Aktivisten auch als Zeichen gegen die Verdrängung von alteingesessenen Projekten und den kürzlich von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg verabschiedeten Bebauungsplan Ostkreuz verstehen: »Wir besetzten dieses Grundstück, um klarzustellen, dass wir uns mit den hier in der Bucht und berlinweit stattfindenden Kämpfen um Wohnraum, alternative Lebensweisen, unkommerzielle und selbstverwaltete Nutzungen verbünden.« mkr