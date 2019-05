Abtauchen an der Museumsinsel: Der Verein Flussbad Berlin peilt für das Jahr 2021 temporäre Badezeiten im Spreekanal in Berlins historischer Mitte an. Ziel sei es, das Baden über den jährlichen Flussbad-Pokal hinaus möglich zu machen, sagt Vorstand Jan Edler. »Auf Basis verlässlicher Prognosen zu Wasserqualität in Echtzeit.« Grundlage dafür könnten die laufenden Untersuchungen zur Wasserqualität sein. Seit zwei Jahren liefere eine der Testfilter-Anlage Daten dazu. In diesem Jahr soll das traditionelle Wettschwimmen im Spreekanal am 16. Juni starten. Auch für schwimmbegeisterte Berliner ohne Wettkampf-Ambitionen steht der Kanal für zwei Stunden offen - nach Anmeldung. Für den Rest des Jahres aber bleibt das Schwimmen dort wie üblich verboten. dpa/nd