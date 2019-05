Sieversdorf. Im ostbrandenburgischen Sieversdorf gehen am Sonntag mehrere Einwohner ins Wahllokal. In Brandenburg waren an diesem Tage neben der Europawahl auch Kommunalwahlen, so wie auch in den übrigen ostdeutschen Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und außerdem im Westen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Hinzu kam als Kommunalwahl noch die Wahl der Bezirksversammlungen im Stadtstaat Hamburg. Weiterhin wurde im Stadtstaat Bremen nicht allein die Bürgerschaft gewählt, die mit einem Landtag vergleichbar ist. Daneben entschieden die Wähler dort noch über die sogenannte Stadtbürgerschaft und Beiräte in Bremen sowie über die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung von Bremerhaven.

Foto: Aussagekräftige Ergebnisse der vielen Kommunalwahlen wurden erst weit nach Redaktionsschluss erwartet, in Brandenburg zum Beispiel erst nach Mitternacht. Das »nd« wird über die Ergebnisse in der Dienstagausgabe berichten. nd Foto: dpa/Patrick Pleul