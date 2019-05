Die Handballerinnen des Thüringer HC, angeführt von Alicia Stolle, kamen nach 2011 und 2013 zum dritten DHB-Pokalsieg. Der in dieser Saison entthronte elffache deutsche Meister, der sich im Halbfinale in Stuttgart gegen den Bundesligadritten TuS Metzingen mit 35:25 durchgesetzt hatte, traf im Finale auf den Meister SG BBM Bietigheim, der zuvor Union Halle-Neustadt 32:26 besiegt hatte. Mit dem 24:23-Finalerfolg, den Emily Bölk zwei Sekunden vor Schluss sicherte, sorgten die Thüringerinnen für einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Russland gewinnt bei der WM in der Vorrunde jedes Spiel. So gehen die Eishockey-Olympiasieger selbstbewusst ins Viertelfinale gegen die USA

Nur sehr vage Hoffnungen begleiten den 1. FC Union Berlin in die Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart

