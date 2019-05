Wie der Erste Weltkrieg in die chinesische Unabhängigkeitsbewegung mündete.

Die Chinesin Chen Yufei hat ihr Einzel im Finale der Mixed-Team-WM im heimischen Nanning gegen die Japanerin Akane Yamaguchi mit 2:1 gewonnen. Am Ende setzte sich der favorisierte Gastgeber souverän mit 3:0 gegen Japan durch. Die erst 21-Jährige, die seit 2013 aktiv und ihren ersten großen Erfolg mit Platz drei bei den China International 2015 errang, gehört inzwischen zur internationalen Spitze und nimmt gegenwärtig den dritten Platz in der Weltrangliste ein. Ihren bislang größten Einzelerfolg feierte sie 2017 mit dem WM-Bronzemedaillengewinn.

Russland gewinnt bei der WM in der Vorrunde jedes Spiel. So gehen die Eishockey-Olympiasieger selbstbewusst ins Viertelfinale gegen die USA

Nur sehr vage Hoffnungen begleiten den 1. FC Union Berlin in die Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart

