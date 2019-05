Was soll das sein

Potsdam. In Brandenburg fallen jedes Jahr hunderttausende Tonnen Abfall an. Zuletzt waren es 2017 fast 1,3 Millionen Tonnen, die laut Potsdamer Umweltministerium von öffentlich-rechtlichen Trägern entsorgt worden sind - ein Anstieg von 73 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab, setzen viele Kommunen bereits auf Müllvermeidung. »Zwei Mal im Jahr wird der ›Geben-und-Nehmen-Markt‹ organisiert und durchgeführt«, sagt Markus Klier, Sprecher der Potsdamer Stadtverwaltung. Dabei handle es sich um einen Tauschmarkt im Zeichen der Wiederverwendung und damit der Abfallvermeidung. In Potsdam werden jedes Jahr rund 60 000 Tonnen Abfälle und Wertstoffe entsorgt. Bis zu 18 Millionen Euro kostet das. dpa/nd