Am Freitag konnte man noch mutmaßen, dass es sich um eine Zeitungsente handelt. Am Wochenende verdichteten sich jedoch die Hinweise, dass Martin Schulz tatsächlich Andrea Nahles an der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion ablösen will.

Wie »Bild am Sonntag« (BamS) unter Berufung auf SPD-Bundestagsabgeordnete berichtete, will sich der ehemalige Kanzlerkandidat bei der Wahl des Fraktionsvorstandes im September um das Amt bewerben. »Martin verspricht ganz klar, dass er gegen Andrea antreten wird«, zitierte die Zeitung einen Schulz-Vertrauten. Der frühere Parteichef und Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2017 habe »nichts mehr zu verlieren«, sagte der Vertraute demnach. »Seine Alternative wäre, bis zum Ende der Legislatur Hinterbänkler zu bleiben und dann in Rente zu gehen.«

Der »Spiegel« hatte bereits am Freitag berichtet, Nahles habe Schulz wegen eines mögl...