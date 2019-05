Merzen. Der Osnabrücker katholische Bischof Franz-Josef Bode ist am Sonntag mit weiteren Einzelheiten und Vorwürfen im Blick auf die Missbrauchsfälle eines heute 85-Jährigen Priesters konfrontiert worden. Ein Gemeindemitglied berichtete dem Bischof in Merzen bei Osnabrück vor rund 250 Besuchern in der St. Lambertuskirche, die damalige Bistumsleitung habe schon 1992 von den Missbrauchsvorwürfen gegen Pfarrer Hermann H. gewusst und die Anweisung gegeben, sie nicht anzuzeigen und öffentlich zu machen. Bode, der seit 1996 Bischof im Bistum Osnabrück ist, räumte ein, dass die katholische Kirche vor 2002 in solchen und vergleichbaren Fällen häufig so gehandelt habe. Von diesen Vorgängen habe er jedoch bislang nichts gewusst. epd/nd