Wuppertal. Seit Jahren wird in Wuppertal über den Bau einer Seilbahn diskutiert. Nun konnten die Bürger bis Sonntagabend ihre Meinung über das 82 Millionen Euro teure Projekt als Teil des öffentlichen Nahverkehrs mitteilen. Das Interesse an der rechtlich nicht bindenden Befragung war enorm: Bereits eine Woche vor Ende hatten bereits rund 70 000 von 270 000 Berechtigten geantwortet, teilte die Stadt mit. Vertreter der Parteien erklärten, sie wollten das Ergebnis respektieren. Die geplante, 2800 Meter lange Seilbahn soll unter anderem die Verbindung zwischen der Stadt im Tal und der höher am Hang gelegenen Universität verbessern. dpa/nd