Gesetzlich Versicherte kennen das Problem: Sie müssen oft Monate auf einen Facharzttermin warten. Das soll sich durch ein neues Gesetz nun ändern. Foto: imago images/Jochen Tack

Gesetzlich Versicherte sollen künftig schneller einen Termin beim Arzt bekommen. Der Bundesrat billigte das neue »Terminservice- und Versorgungsgesetz«. Das und weitere Festlegungen, die in Kraft getreten sind findet man im nd-ratgeber.

Leserfragen: Vattenfall erhöht die Preise: Was kann man tun? Ich sehe immer häufiger, dass in Berlin Menschen auf öffentlichen Flächen wie Seitenstreifen oder um Straßenbäume herum Blumen säen. Ist das gestattet? Viele Kosmetikprodukte wie Gesichtscremes, Haarshampoo oder Babyöl tragen den Hinweis »dermatologisch getestet«. Was bedeutet das? Die Antworten finden sich im nd-ratgeber.

Arbeit: Müssen Arbeitgeber Brückentage gewähren? - Tag der Arbeit am 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 30. Mai oder Fronleichnam am 20. Juni – auch in diesem Jahr wieder eine gute Gelegenheit, um sogenannte Brückentage zu nehmen und so einen Kurzurlaub zu genießen. Aber müssen Arbeitgeber Brückentage gewähren? Darüber gibt es immer wieder Streit. Das Problem wird ausführlich im nd-ratgeber erläutert.

Wohnen: Eigenbedarfskündigung - Entscheidung des BGH zur Härtefallklausel. Bei Eigenbedarf hat der Mieter normalerweise wenig Chancen. Es sei denn, es ist ein Härtefall. Muss eine demente Berliner Seniorin für eine junge Familie die Wohnung räumen? Das höchste deutsche Zivilgericht hat am 22. Mai 2019 entscheiden. Die Einzelheiten sind wie immer im nd-ratgeber nachzulesen.

Haus und Garten: Der »Alltag« nach den Eisheiligen. Dazu: Rechtliche Fragen zum Gartenglück. Herrlich, endlich wieder entspannt im Garten den Frühling genießen. Wenn da nur nicht qualmende Grills, tobende Kinder und Rasenmäher der Nachbarn wären. Schnell kommt es zum Streit. Wie man den vermeiden kann ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Familie und Steuern: Streit um die Kosten der Erstausbildung - Studenten müssen weiterhin warten. Sind die Kosten für die Erstausbildung als Werbungskosten steuerlich absetzbar oder nicht? Seit 2014 verhandelt das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung, die noch immer aussteht. Für Hunderttausende Studenten geht es um viel Geld, übrigens auch für Absolventen einer schulischen Ausbildung. Die Einzelheiten erläutert unser Steuerexperte im nd-ratgeber.

Geld und Versicherungen: Girokonto – Wie kostenlos ist kostenlos? Kostenlos ist nicht unbedingt kostenlos. Das ist die Logik vieler Bankmanager. So untersagte das Landesgericht Düsseldorf einer Sparda-Bank aus Nordrhein-Westfalen die Werbung für ein angeblich kostenloses Girokonto, da das Institut für die Girokarte eine Gebühr verlangte. Vor allem bei jungen Leuten soll die Masche »Geiz ist geil« ziehen. Mehr dazu im nd-ratgeber

Verbraucherschutz: Verkehrsrecht - Elektroräder, Pedelecs und E-Bikes erhöhen Unfallgefahren. Der Kauf von Elektrorädern, Pedelecs und E-Bikes boomt. Über vier Millionen E-Bikes sind in Deutschland schon unterwegs. Leider sind mit diesen auch die Unfallgefahren gestiegen. Eine der häufigsten Unfallgefahren sind Vorfahrtsverletzungen, weil andere Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit eines Elektrorades, Pedelecs und E-Bikes nicht richtig einschätzen, warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher dargestellt. Die Einzelheiten sind im nd-ratgeber nachzulesen.