Frans Timmermanns, möglicher Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Präsident der Europäischen Kommission in Brüssel, gab sich im Wahlkampf als Klimaaktivist. Um einen der schlimmsten Umweltverschmutzer zu bremsen, sprach sich der niederländische Sozialdemokrat für eine Kerosinsteuer und sogar für das Verbot von Kurzstreckenflügen aus. Das hält das Management von Fraport nicht davon ab, ehrgeizige Pläne zu verfolgen. Von »Flugscham« der Bundesbürger spürt Deutschlands größter Airport nichts. Der Andrang der Passagiere in Frankfurt am Main nimmt weiter zu und Betreiber Fraport macht gute Geschäfte.

In den Monaten Januar bis April wuchs die Zahl der Fluggäste schneller, als es der Vorstand für das Gesamtjahr angepeilt hatte. In den ersten drei Monaten steigerte der MDax-Konzern seinen Umsatz um 18 Prozent auf 804 Millionen Euro. Vorstandschef Stefan Schulte sieht das Unternehmen, an dem das Land Hessen mit über 30 Prozent beteiligt ist, ...