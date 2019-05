Logos bei einem Autohändler in Turin: Fiat ist schon jetzt ein Marken-Gemischtwarenladen. Foto: AFP/Marco Bertorello

Die französischen und italienisch-US-amerikanischen Automobilkonzerne Renault und Fiat Chrysler Automobiles (FCA) verhandeln über eine Allianz, die mittelfristig in eine Fusion münden soll. Diese Insiderinformation der Zeitungen »New York Times« und »Financial Times« vom Wochenende wurde am Montag durch Renault und die französische Regierung bestätigt. In diese Allianz sollen auch kleinere Marken wie Jeep, RAM, Dacia, Lada, Maserati und Alfa Romeo einbezogen werden. Fiat Chrysler hat nun Renault angeboten, dass beide je die Hälfte an einem künftigen Gemeinschaftsunternehmen halten. Entschieden ist bisher aber nichts.

Vorausgesetzt die Wettbewerbsbehörden der betreffenden Länder und der EU stimmen zu, könnte so der der weltweit drittgrößte Autohersteller entstehen. Die Gesamtproduktion könnte dann bei jährlich 8,7 Millionen Autos liegen. Zum Vergleich: Volkswagen produzierte im vergangenem Jahr mit 10,6 Millionen Wagen noch vor Toyota (10,59 Millionen) die meisten Wagen. Fiat Chrysler stellte 4,8 Millionen Autos here. Die Familie Agnelli, die 29 Prozent der Anteile der FCA-Gruppe hält, würde auch der größte Anteilseigner der neuen Allianz werden. Die zu schaffende Gruppe soll aus Steuergründen ihren Sitz in den Niederlanden haben. John Elkann, Enkel des langjährigen Fiat-Chefs Gianni Agnelli, ist als Vorstandschef im Gespräch, Renault-Boss Jean-Dominique Senard als sein Stellvertreter.

Das Projekt wurde am Freitag dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire vorgelegt - der französische Staat kontrolliert 15 Prozent der Anteile von Renault. Die Regierung unterstützt die Pläne, zumal dadurch in Europa ein starker Akteur für zukunftsweisende Entwicklungen und Produktionen in den Bereichen Elektroantrieb und autonome Fahrzeuge entstehen könnte. Die Regierung will aber ihre starke Position im Konzern behalten, um so weiter Einfluss auf strategische Entscheidungen nehmen zu können, und sicher zu sein, dass durch die Allianz keine Arbeitsplätze und Standorte in Frankreich gefährdet werden. FCA beteuerte, es seien keine Werksschließungen geplant. Der Konzern rechnet aber mit Kostensenkungen um fünf Milliarden Euro jährlich.

Le Maire drängt darauf, dass die Zusammenarbeit mit Chrysler unbedingt im Rahmen der bestehenden Allianz zwischen Renault und Nissan-Mitsubishi erfolgen soll. Der japanische Konzern, der ebenfalls mit 15 Prozent an Renault beteiligt ist, während umgekehrt Renault mit 43 Prozent Hauptaktionär von Nissan ist, war nicht in die Verhandlungen einbezogen. Die Zustimmung gilt aber als wahrscheinlich, da sich der Konzern bereits für eine Erweiterung der Allianz mit Renault grundsätzlich offen zeigte. Sollte Nissan mit von der Partie sein, entstünde sogar der mit Abstand größte Autobauer der Welt mit einer jährlichen Produktion von 15,5 Millionen Fahrzeugen. Allerdings sind die Beziehungen zwischen den beiden Partnern seit der Affäre um den in Tokio inhaftierten Konzernchef Carlos Ghosn angespannt. Differenzen gibt es vor allem über eine von Renault angestrebte Vertiefung der Kooperation, was die Japaner strikt ablehnen.

Der Vorstandsvorsitzende von Fiat Chrysler, Mike Manley, sucht seit Monaten nach einem Partner, der ihm Zugang zum japanischen Markt schafft, eine Stärkung der Positionen in Europa ermöglicht und der hilft, den Rückstand bei der »Elektrifizierung« aufzuholen - hierbei ist Renault weit vorne. In diesem Sinne hatte Chrysler bereits eine Kooperation mit Tesla in Europa vereinbart. Auch ein Zusammengehen mit der französischen PSA-Gruppe mit ihren Marken Peugeot, Citroën und Opel war erwogen worden, wurde aber verworfen, weil PSA zu stark auf Europa konzentriert sei. Renault wiederum ist durch Nissan stark in Japan vertreten, wo Chrysler nach einem Einstieg sucht. Renault wiederum hofft auf einen besseren Zugang zum Markt in China und vor allem in den USA - dort sind die Franzosen bisher gar nicht vertreten.